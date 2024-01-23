Fernando Santos'tan Beşiktaş taraftarını kızdıran sözler

Beşiktaş; Süper Lig'de üst üste oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı. Önce Pendikspor'a 4-0 yenilen Siyah-Beyazlılar bugün de Adana Demirspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar yoğun protesto gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un söyledikleri, taraftarı daha da kızdırdı.

Portekizli çalıştırıcının, "Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik" demesine Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Portekizli hoca maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık, ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler, ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız."

"Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor."

"3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var."