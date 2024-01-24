Feyyaz Uçar Atilla Karaoğlan'a ateş püskürdü. Takımdan gidecekleri ve gelecekleri açıkladı

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Feyyaz Uçar Atilla Karaoğlan'a ateş püskürdü. Takımdan gidecekleri ve gelecekleri açıkladı
Adana Demirspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar maç sonu konuştu.

Beşiktaş futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar Süper Lig’in 22. Haftasında 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Feyyaz Uçar’ın açıklamaları:

"Biz sabırlıyızdır ama sabrımızın taştığı günler oluyor Bugün onlardan biri Benim futbolculuğumda oynadığım takım hakemden gol yedi, Arka direğe depar atan hakem bize gol attı Olabilir dedik Şerefli ikinciliklerimiz var diğer takımlarda olmayan Olabilir dedik ama artık yeter diyoruz Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var Bugün penaltı pozisyonu var ama nedense hakem ikna olmuyor penaltı olduğuna"

"Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı Bizim tespit ettiğimiz üç mevki var: Stoper, ön libero ve forvet arkası Öncelikle stoper ve ön libero alıştırdık Yerli bulamadık, yabancıya yönelmek zorunda kaldık Elimizdeki yabancı sayısını 12'ye indirdik Kolay olmuyor çünkü bu arkadaşların çok güzel sözleşmeleri var ve hiçbiri bunu terk etmek istemiyorlar Bu kadar kolay para kazanabilecekleri başka para yoktur Düz koşuyla garanti parasını alan birçok oyuncu gördük takımda Zamana ihtiyaç var bu transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmesinden kurtulamadığımız oyunculardı 2 yabancı transferimiz daha olacak ve önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek"

"Oxlade-Chamberlain ve Amir'den sözleşmelerinin dondurulmasını talep ettik Zor durumdayız dedik Oxlade-Chamberlain kabul etmedi Amir ile görüşmemiz var inşallah bize anlayış gösterecektir"

"Ghezzal sözleşmesine sadık kalmak istediğini söyledi, bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı Cenk ve Salih konusunda çok hızlı ilerleyemiyoruz talepler yüksek Hocanın isteği doğrultusunda mutlaka sözleşmeleri yenilenecek"

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