Fernando Santos'un istediği ilk isim belli oldu. Beşiktaş'a Portekizli orta saha

Beşiktaş, teknik direktör arayışını Portekizli dünyaca ünlü hoca Fernando Santos'la anlaşarak çözdü.

Santos'un yardımcıları da açıklandı. 6 yardımcının da Portekizli olması dikkat çekti.

Santos'un yönetimden ayrıca öncelikli olarak Portekiz Milli Takımı'na görev yaptığı dönemde sürekli kadroya çağırdığı Renato Sanches'in de transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Fransa'nın L'Équipe gazetesi Paris Saint Germain'den Roma takımına kiralık olarak giden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Santos'la birlikte Beşiktaş'a gideceğini yazdı.

Renato Sanches, Roma'da sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Benfica, Bayern Münih, Lille gibi takımlarda oynayan Sanches, Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez görev aldı.

Renato Sanches orta sahanın ortasında oynuyor.