Fernando Torres'ten Arbeloa'ya 'Kafanı uçuracağım' tehditi. İki teknik adam kulübede birbirine girdi

Atletico Madrid U19 ile Real Madrid U19 maçında tansiyon yükseldi. Fernando Torres ile Arbeloa birbirine girdi.

Fernando Torres'ten Arbeloa'ya 'Kafanı uçuracağım' tehditi. İki teknik adam kulübede birbirine girdi

Atletico Madrid U19 ile Real Madrid U19 lig maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede iki eski arkadaş Fernando Torres ile Arbeloa birbirine girdi.

2-0 geriden gelip beraberliği sağlayan Real Madrid U19 da teknik direktör Arbeloa gol sonrasında ortalığı karıştırdı.

'KAFANI UÇURACAĞIM' TEHDİTİ
Atletico Madrid U19 teknik direktörü Fernando Torres, Real Madrid U19 Teknik Direktörü Arbeloa'ya ''Kafanı uçuracağım.'' ifadesinde bulununca, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyundan atıldı.

AYNI TAKIMLARDA OYNADILAR
2007 ila 2009 yılları arasında Liverpool'da birlikte oynayan Arbeloa ile Torres, İspanya Milli takımının; 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası ile 2010 Dünya Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olmuşlardı.

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