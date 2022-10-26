26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cani kocayla ilgili flaş gelişme! Şeytani planla hamile eşini öldürmüştü

Cani kocayla ilgili flaş gelişme! Şeytani planla hamile eşini öldürmüştü

Muğla'da, 4 yıl önce kayalıklardan düşen 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası, mahkeme tarafından bozulan Hakan Aysal (41), yine hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun gelmesiyle Aysal, yeniden 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:55
Takip Et

Fethiye Kelebekler Vadisi’nde 400 bin liralık sigorta ücretini alabilmek için 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 300 metre yükseklikten iterek öldüren Hakan Aysal’a akıl sağlığı raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet

Cani kocayla ilgili flaş gelişme! Şeytani planla hamile eşini öldürmüştü
+
Aa
-

Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'ne, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp tutuklandı.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

Hakan Aysal'ın yargılanmasına 15 Şubat'ta Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasıyla devam edildi. Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürüp saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı da vurgulandı. Savcı, sanığın 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirtip, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RAPOR OKUNDU

Hakan Aysal, dün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan gelen Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor okundu. Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.