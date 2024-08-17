Fethiye’de çıkan yangında depo ve araba alevlere teslim oldu

Yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Fethiye’nin Akarca Mahallesi 826. Sokak’ta bulunan bir apartmanın deposunda sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan alevler, depo içerisindeki eşyaların ardından park halindeki otomobile sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, otomobilin motor kısmında da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.