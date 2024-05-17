Fethiye’de piton yılanının bulunması için fotokapan kuruldu

Kaynak: İHA
Fethiye’de piton yılanının bulunması için fotokapan kuruldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 gün önce bir bahçede görüldüğü iddia edilen piton yılanı, mahalle sakinlerinde korkuya yol açtı.

Piton yılanının henüz bulunamaması üzerine bölgeye fotokapan düzenekleri yerleştirildi.

Fethiye Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir bahçede piton yılanının görüldüğü belirtildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak, durumu öncelikle sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak, paylaşımın ardından akşam saatlerinde yılan tekrar görüldü ve mahallede panik havası oluştu.

Piton yılanının binanın altındaki bir boşluğa girdiği iddiasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çevreye 2 fotokapan yerleştirdi.

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, yılanın en son bir kirpiyi avlamaya çalışırken görüldüğünü belirterek, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldiler. Fotokapanları kurdular. İnşallah yılan en kısa zamanda bu kapanlara yakalanır. Tüm mahalle olarak bu durumdan kurtulmak istiyoruz. İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. O gün yılan, bir kirpiyi avlamaya çalışıyordu. Ancak insanlar görünce kaçtı ve bir daha ortaya çıkmadı" dedi.

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