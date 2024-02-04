Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
Fethiye’de ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Balcı isimli yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan 40 yaşındaki Balcı ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Balcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü M.K. ise gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw134267-01.jpg

aw134267-02.jpg

Son Haberler
AKP ile Yeniden Refah arasındaki ittifak görüşmesinin perde arkasında ne oldu? Büyükşehir vurgusu Siyaset
AKP ile Yeniden Refah arasındaki ittifak görüşmesinin perde arkasında ne oldu? Büyükşehir vurgusu
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı Dünya
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı
Erdoğan’dan depremin yıktığı Hatay’da tartışma yaratacak açıklama: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez Gündem
Erdoğan’dan depremin yıktığı Hatay’da tartışma yaratacak açıklama: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez
Anayasa kime emanet? Yazarlar
Anayasa kime emanet?
Bu defa işimiz çok daha zordur Yazarlar
Bu defa işimiz çok daha zordur
T.C.GAZİOSMANPAŞA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C.GAZİOSMANPAŞA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ