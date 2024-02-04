Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Balcı isimli yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan 40 yaşındaki Balcı ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Balcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü M.K. ise gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.