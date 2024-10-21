FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi

Bugün ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülen'i rüyasında gördüğünü anlattı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Basketbolcu Enes Kanter sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ elebaşı ile olan fotoğraflarını paylaşarak bir not yayınladı.

Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin hangi tarikata ait olduğu ortaya çıktıFetullah Gülen’in öldüğü hastanenin hangi tarikata ait olduğu ortaya çıktı

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Kanter paylaştığı mesajda Gülen'i rüyasında gördüğünü de söyledi.

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İşte Enes Kanter'in o paylaşımı:

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattıFETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam…

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM…

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Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da herşeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini,

ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken “Devam Enes bey” diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.
1938-♾" dedi.

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