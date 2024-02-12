FETÖ elebaşı Gülen'in yeni videosu yayınlandı. Artık zor konuştuğu ortaya çıktı. Yeniden dirilişten bahsetti

Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ elebaşı Gülen'in yeni videosu yayınlandı. Artık zor konuştuğu ortaya çıktı. Yeniden dirilişten bahsetti
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni videosu yayınlandı. Paylaşılan videoda zar zor konuştuğu görülen terörist Gülen, yeniden diriliş mesajı verdi.

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de darbe girişiminde bulunup başarısız olunca ABD’ye sığınan FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in yeni videosu sosyal medyada paylaşıldı.

YENİDEN DİRİLİŞ MESAJI VERDİ

Terörist Gülen, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda,”14 asır evvel yine bir böyle geceydi, Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi” diyerek yeniden diriliş mesajı verdi.

Paylaşılan videoda Gülen’in konuşmasının yapılan montajlarla sık sık kesildiği görülürken, o kadar düzenleme ve kurgu yapılmasına rağmen terörist Gülen’in konuşmakta zorlandığı anları gizleyemediler.

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HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE 253 VATANDAŞ TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLDİ

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminde, 253 kişi hain terör örgütü mensupları tarafınca şehit edildi.

FETÖ’DEN YARGILANAN 450 HAKİM GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensuplarını HSK görevden alınmıştı.

Sabah gazetesinden İlker Turak’ın haberine göre, görevlerinden ihraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi is meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Danıştay, verdiği bu karara gerekçe olarak, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ terör örgütü, oluşturduğu hain yapılandırmayla 15 temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de askeri darbe teşebbüsünde bulundu. Fakat yapılmak istenen darbe, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kolluk Kuvvetleri tarafından engellendi.

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