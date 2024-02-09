FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Kaynak: İHA
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, polis tarafından yapılan operasyonla Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 8 yıldır firari olarak aranan ve emniyetten ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y. isimli şahıs, Ankara’nın Sincan ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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H.İ.Y. isimli örgüt üyesinin en üst derecede örgüte bağlı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı açıklandı.

Gözaltına alınan H.İ.Y.‘nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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