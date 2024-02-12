Danıştay'ın FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade ettiği ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Danıştay'ın FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade ettiği ortaya çıktı
Danıştay 5. Dairesi 15 Temmuz sonrasında FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade ettiği ortaya çıktı. Göreve iadesi yapılan hakim ve savcılara tazminat ödenmesine karar verildi.

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensuplarını HSK görevden alınmıştı.

Sabah gazetesinden İlker Turak’ın haberine göre, görevlerinden ihraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi is meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Danıştay, verdiği bu karara gerekçe olarak, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

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Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 hakim ve savcının isimlerini HSK’ya gönderdi. HSK, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, göreve iade kararlarını 30’uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti.

Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda henüz gündeme almadığı öğrenildi.

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EMİNET RAPORLARINDA NELER VAR?

Göreve iade edilen isimlerden B.B.’nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda, örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu iddiaları yer aldı.

B.B.’nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği de iddialar arasında.

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Görevine iade edilen isimlerden bir diğeri ise hakim M.Ç. oldu. Hakim M.Ç.’nin HTS Analiz Raporunda FETÖ’den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı iddia edildi. M.Ç.’nin ifadesinde FETÖ’nünKimse Yok Muderneğine bağış yaptığı da yer aldı.

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