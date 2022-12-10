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FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 12:13
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FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı. Zanlılardan 2’si hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 15’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem imam yapılanması içerisinde yer aldığına dair itirafçı beyanı, ByLock gibi delillerin bulunduğu, emniyet mahrem imamlarının eşleri olduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

8 İLDE 22 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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