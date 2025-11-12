20 askerin şehit olduğu 'uçak kazası'nın nedeninin açıklanmaması gündemdeki yerini korurken, KumpasDer X hesabından yapılan, uçağın düşmesiyle şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'la ilgili paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımda Korkmaz'ın, FETÖ'nün İzmir Casusluk Kumpasına maruz kaldığı öne sürülerek "Yılmadan mücadele edip son ana kadar vatanına hizmet etmeye devam etti" ifadeleri kullanıldı.

KumpasDer'in paylaşımının tamamı şöyle

"Gürcistan da düşen uçağımızdaki Şehitlerimizden Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, FETÖ'nün İzmir Casusluk Kumpasına maruz kaldı. Yılmadan mücadele edip son ana kadar vatanına hizmet etmeye devam etti. Bütün Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun."

Beğeni ve yorum yağan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.