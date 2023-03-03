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Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü firari yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün milli eğitim yapılanmasında yer alan ve hakkında 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hüküm bulunan görevden ihraç öğretmen A.B. yakalandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:03
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FETÖ hükümlüsü firari yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü firari yakalandı
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DHA'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik ortaklaşa çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, 'FETÖ/PDY terör örgütünün milli eğitim yapılanmasında yer aldığı belirlenen, öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulunan A.B.'nin yakalanması için harekete geçildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen A.B., polis tarafından Afyonkarahisar merkezdeki Eşrefpaşa Mahallesi'nde yapılan araştırma sonunda yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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