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FETÖ Polis Akademisi yapılanmasında 17 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:36
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FETÖ Polis Akademisi yapılanmasında 17 kişi yakalandı

FETÖ Polis Akademisi yapılanmasında 17 kişi yakalandı
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, kapatılan Polis Akademisinde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen kişiler ve bu kişilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.

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adem
24.01.2023 09:43
seçime kadar çoğu insanları adaletsiz bir şekilde hapislere tıkıp seçimleri kazanmak istiyorlar herhalde  
 
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