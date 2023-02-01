﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.