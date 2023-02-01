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FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:12
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FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
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İHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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