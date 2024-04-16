16 Nisan 2024 Salı
İstanbul
20°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
16 Nisan 2024 / 23:07
Kaynak: İHA
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan bir emniyet müdürü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaparken yakalandı ve tutuklandı.
Son Haberler
Spor
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Yerel Haberler
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı
Yerel Haberler
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar
Gündem
Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Video
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı
Gündem
Efsane başkanın eşi vefat etti
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Sağlık
Covid-19
Şifalı Bitkiler
Siyaset
Kitap
Yazarlar
Yaşam
Teknoloji - Otomotiv
Rüya Tabirleri
Kültür Sanat
Konuk Kalem
Bilim
Keşfet
Ekonomi
Emekli ve Memur
Ayet Ve Sureler
Ayetel Kürsi
Felak Nas Sureleri
Resmi ̇İlanlar
Güncel
Eğitim
Dünya
Magazin
Spor
Voleybol
Basketbol
Futbol
Puan Durumu
Fikstür
Yemek Tarifleri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Resmi İlanlar
Dünya
Siyaset
Yerel Haberler
Astroloji
Kitap
Sinema
Yaşam
Video
Bilim
Medya Polemik
Yazarlar
İpucu
Konuk Kalem
Kültür Sanat
Reklam
Foto Galeri
Yemek Tarifleri
Keşfet
Rüya Tabirleri
Ayet Ve Sureler
Karikatür
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi