FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı

Kaynak: İHA
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan bir emniyet müdürü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaparken yakalandı ve tutuklandı.

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