FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan bir emniyet müdürü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.