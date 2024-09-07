FETÖ’de güç savaşları: FETÖ elebaşının yeğeni itiraf etti

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; FETÖ lideri Gülen’in sağlık sıkıntılarından dolayı örgütü yönetememesi ve örgüt üst yönetiminin kararlarda etkili olması dolayısıyla örgütte güç savaşları yaşanıyor.

Ebuseleme Gülen'in Youtube kanalında, "Delice Muhabbet" adlı bir kanalda yaptığı açıklamalar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve üst yönetiminin, insanların dini duygularını para için nasıl sömürdüğünü ve örgüt üyelerinin geleceklerinin önemsenmediğini gözler önüne serdi.

Ebuseleme Gülen, videoda özellikle amcası Fetullah Gülen'e yönelik sert eleştirilerde bulunurken, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından hapiste olan örgüt üyeleri hakkında yapılan konuşmalara da değindi.

Ebuseleme Gülen, amcasıyla 15 Temmuz’dan iki yıl sonra yapılan bir bayram ziyaretinde yaşananları şöyle anlattı: "Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğinde, Fetullah Gülen'in sinirli bir şekilde "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini ifade etti. Bu sözler, örgüt elebaşı Gülen'in, örgüt üyelerinin fedakarlıklarını ve çektiği sıkıntıları küçümsediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda onların duygularını nasıl kullandığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

FETÖ’NÜN ALMANYA'DAKİ FİNANSAL ÇIKMAZI

Diğer yandan, FETÖ'nün Almanya’da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' adlı sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar, 31 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu karar, FETÖ için büyük bir ekonomik darbe niteliği taşıyor ve örgütü finansal açıdan zora sokuyor.

'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, bu kararı örgüt üyelerinden sakladığı ve finans kaynaklarının zayıflamasıyla birlikte örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.