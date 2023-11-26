FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı

Şırnak Üniversitesinin eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de polis ekipleri tarafından yakalandı

KAYNAK: DHA
FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem’in Güngören’de olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla Önem, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedirhan Önem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bedirhan Önem’in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.

feto-uyeliginden-aranan-ozel-kalem-muduru-yakalandi-1015-dhaphoto1.jpg

feto-uyeliginden-aranan-ozel-kalem-muduru-yakalandi-1015-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
Son Haberler
Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı Gündem
Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı
Rıdvan Dilmen ilk yarının liderinin nasıl belirleneceğini açıkladı: Galatasaray maçı sonrası konuştu Spor
Rıdvan Dilmen ilk yarının liderinin nasıl belirleneceğini açıkladı: Galatasaray maçı sonrası konuştu
Adana'da 'torbacılara' şok baskın: 10 tutuklama Gündem
Adana'da 'torbacılara' şok baskın: 10 tutuklama
Hindistan'da izdiham: 4 ölü Dünya
Hindistan'da izdiham: 4 ölü
Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi' Spor
Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi'
Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı Yaşam
Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı