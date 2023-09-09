FETÖ'nün eski suç ortağı CIA'in Fetullah Gülen'i nasıl ajan yaptığını açıkladı

Bir dönem FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Yeni Akit yazarı Latif Erdoğan, "FETÖ elebaşı CIA tarafından nasıl angaje edildi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan, Gülen’in daha 18 yaşındayken Amerikan Kültür Derneğinin baş müdavimlerinden olduğunu belirterek “Bir taraftan dünyayı terk adına cami penceresinin içinde yatıp kalktığını söyleyen eleman, nedense gece cami penceresindeki yerine döneceği zamana kadarki hemen hemen bütünün vaktini Amerikan Kültür Derneğinde geçirir.” ifadelerini kullandı.

Gülen’in kendisine ABD’yi anlattığını söyleyen Erdoğan, “Bana anlattığı hayat hikâyesinde, öyle ki, der, burada seyrettiğim filmler, belgeseller sayesinde Amerika’yı avucumun içi gibi tanır olmuştum.” dedi.

Erdoğan, yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kaydetti:

Amerika’ya ilk giden FETÖ elemanı Necdet Başaran aylık toplantı için Türkiye’ye gelişinde bana hararetle şunları söyleyecektir: Ne zaman kendisini telefonla arasam, bana neredesin diye sordu, ben bulunduğum yeri söyleyince de orada şu şu yerler vardır, oraları da görmeyi ihmal etme, dedi. Hiç Amerika’ya gitmemiş bir kişinin bunları salt bilgiyle bilmesi mümkün değildir. Bu durum ancak kerametle açıklanabilir… Onun bu sözleri bana yukarıda aktardığım bilgiyi hatırlattı, dediklerine gülüp geçtim.

Sonraki yaşananlardan anlıyoruz ki, FETÖ elebaşı Amerikan Kültür Merkezinde sadece film ve belgesel seyretmemiş; özel eğitime tabi tutularak iyi ve sadık bir CIA ajanı haline getirilmiştir.

FETÖ elebaşı, Edirne’de Yaşar Tunagür’le buluşturulur. Daha sonra birisi Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına diğeri İzmir vaizliğine atanır. Yaşar Tunagür’den boşalan Kestanepazarı adıyla bilinen İmam Hatip ve İlahiyata Talebe Yetiştirme Cemiyetinin müdürlüğüne FETÖ elebaşı getirilir.

1971 Muhtırasında danışıklı dövüş altı ay kadar tutuklu kalır. Altı ay sonra CIA devreye girer, Fuat Doğu bizzat İzmir’e gelerek sıkı yönetim savcısı Nurettin Soyer’le görüşür; ve o günkü duruşmada tahliye kararı verilerek serbest bırakılır. Sonrası malum. 15 Temmuz hain darbe girişimine uzanan çizgide yaşanmış elli senelik halka halka ihanetler zinciri…

Konunun dışındayım; fakat okuduklarımdan anlayabildiğim kadarıyla FETÖ elebaşını diğer CIA ajanlarından ayıran özellik, onun hem Sun Zi’nin beş casus çeşidinin bütününe uyumu hem de Henry A. Crumpton’un söylediği angaje işlemlerinde kullanılan beş temel unsura aynen mutavaatıdır. Bu yönüyle de hakkını teslim edelim, FETÖ elebaşı gerçekten çok çok özel bir ajan, bütün bir ümmetin yüz karası denecek ölçekte özel bir haindir. “Keysofiser” lerini kutlarım…