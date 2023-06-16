FETÖ’nün gaygubet evlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve haklarında da yakalama kararı bulunan şüpheli şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin hücre evleri olarak bilinen gaygubet evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, 2 bin dolar, bin 770 Euro ele geçirildi.

3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GAYGUBET NE DEMEK

FETÖ operasyonlarında gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.