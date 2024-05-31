FETÖ’nün güncel esnaf yapılanmasına büyük darbe

Kaynak: İHA
FETÖ’nün güncel esnaf yapılanmasına büyük darbe

Antalya’da FETÖ’nün güncel esnaf yapılanmasına büyük darbe indirildi.

Antalya'da FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün güncel esnaf yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen, 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evinde saklanan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T., örgütün güncel esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen E.K., M.S., N.E., Ö.K., U.Ö., A.S.A., M.Ç., 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen D.T., K.Ç., T.Y., K.T., A.B., C.Y., S.A., S.K., A.A.C., S.D., olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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