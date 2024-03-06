FETÖ'nün kumpası 28 Şubat davası mağduru Çetin Doğan'ın durumu kritik. ‘Eşimin cezası fiilen idama dönüştü’

Haklarındaki Adli Tıp Kurumu’nun “Tutuklu bulunmaları yaşamsal risk taşımaktadır” raporlarına rağmen 28 Şubat davasında 931 gündür tutuklu olan komutanlardan Çetin Doğan, rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı.

Doğan’a, safra kesesindeki taşların yaşamsal risk seviyesinde tıkanıklık oluşturmasından dolayı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edildi. Safra kesesindeki taşları alınan Doğan’a stent takılırken, safra kesesinin alınmasına yönelik ikinci bir operasyonun geçirme ihtimaline yönelik tetkikler ise devam ediyor.

FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin iddianamesini yazdığı 28 Şubat davasından hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, eşinin 1 Mart’ta geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından paylaşılan açıklamada Nilgül Doğan, Çetin Doğan için Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı sağlık raporunun bir senedir Cumhurbaşkanlığı’nda bekletildiğini vurgulayarak, “Eşimin hafta sonu yaşadıkları ölümüne neden olabilecek mahiyettedir. Adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Nilgül Doğan yaptığı açıklamada, İzmir F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan eşi Çetin Doğan’ın 1 Mart gecesi 23.00’te şiddetli bir göğüs ağrısı geçirdiğini aktardı. Doğan’ın ağrısından dolayı hücresinde bulunan acil durum butonuna ulaşamadığını vurgulayan eşi, Doğan’ın hayatını bilinç kaybı yaşamadan alabildiği iki adet dil altı hapına borçlu olduğunu belirtti.

TANSİYONU 22’YE YÜKSELDİ

Nilgül Doğan, eşinin hastaneye kaldırılmasıyla alakalı “Acil servis hekiminin cezaevine gelmesine kadar Çetin’in tansiyon değeri 22’ye kadar yükselmiş, bunun üzerine kendisi aynı gece saat 01:00 civarında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Burada yapılan ön tetkikler sonucunda Ege Üniversitesi Hastanesi’nin Kardiyoloji Bölümü’ne sevki uygun görülmüş ve gece saat 02:00 civarında sevki gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Doğan’a Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğü tedavi sonucunda safra kesesine stent takıldığını belirten eşi, Doğan’ın ikinci bir tedavi için tetkiklerinin devam ettiğini aktardı.

“KRONİK HASTALIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Doğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“84 yaşındaki eşim, yaşamının son 14 senesinin yarısından fazlasını siyasal mahiyeti apaçık ortada olan çeşitli davalar kapsamında verilen adil olmayan kararlar nedeniyle üç farklı cezaevinde geçirmek zorunda kalmıştır. Son iki buçuk seneyi aşkın bir süredir de Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tek başına bir hücrede hayatını idame ettirmek durumunda kalmıştır. Kalp ve yüksek tansiyon dahil, hayati risk arz eden çeşitli kronik hastalıkları başta Adli Tıp Kurumu olmak üzere pek çok resmi ve hususi sağlık raporu ile halihazırda tespit edilmiştir.

“EŞİM İKİ KEZ MİDE KANAMASI GEÇİRDİ”

Adli Tıp Kurumu’nun eşim hakkında düzenlediği sürekli hastalık ve kocama halini tespit eden Nisan 2023 tarihli raporu sonrasında Anayasa m.104/16 (sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile cezanın kaldırılması) kapsamındaki sürecin işletilmesine yönelik işlemler Adalet Bakanlığınca Mayıs 2023’de resen tamamlanarak eşimle ilgili dosya Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilmiştir. Buna karşın sancılı süreç her nedense bugüne kadar tamamlanmamıştır. Eşim bu zaman zarfında iki kez mide kanaması geçirmiştir. Eşimin kritik sağlık durumu nedeniyle bu hafta sonu yaşadıkları ise onun neredeyse ölümüne neden olabilecek mahiyettedir.

“FİİLİ İDAM CEZASINA DÖNMÜŞ DURUMDADIR”

Bugün, ailem adına sesleniyorum. Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır. Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği görev ve yetkiler kapsamında bir karar alınmadığı takdirde, idam cezasının infazı, eşimin hücresinde bulunan çağrı butonuna basamadığı ya da hastaneye zamanında yetiştirilemediği bir sonraki seferde gerçekleşecektir.”