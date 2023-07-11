FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2009-2015 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların usulsüz alınarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde erişilen sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespiti üzerine 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2012 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO), 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 Deniz Harp Okulu (DHO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak FETÖ üyelerinin avantajlı şekilde sınavı kazandığının belirlenmesi üzerine aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

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