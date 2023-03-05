Feyyaz Uçar'dan Şenol Güneş'e flaş sözler

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, Beinsports'taki programda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.

Uçar, maçın ilk yarısının yüksek tempoda oynandığını belirterek, "Bu nedenle ikinci yarıda bazı oyuncular yoruldu. Şenol hoca oyuncu değiştirmekte neden imtina etti doğrusu anlayamadım. Maxim daha erken girebilirdi" dedi.

Beşiktaş'ın farklı kazanabileceği maçı neredeyse 2-2 berabere bitireceğini de vurgulayan Uçar, Cenk Tosun'un gol vuruşlarında biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uçar yeni transferleri ise beğendiğini söyledi.