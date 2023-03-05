Beşiktaş Ankaragücü'nü yendi ama bu hiç yakışmadı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında maça hızlı başladı. Daha ilk dakikalardan itibaren sık sık golle burun buruna geldi. Biraz Cenk'le Aboubakar'ın son vuruşlardaki şaşırtan beceriksizliği, biraz da Ankaragücü kalecisi Gökhan'ın becerisiyle ilk 45 dakikada tek golde kaldı.

Yeni transferlerin de katılmasıyla Beşiktaş'ın çehresi biraz değişmiş gibi gözüktü.

Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi. Colley kendisine güveniyor, soğukanlı. Sanki yeni gelmemiş de uzun süredir bu takımda oynuyormuş gibi görüntü verdi. Onur Bulut da öyle. Onur Bulut ileri çıkışlarında etkili oldu, orta yapmaktansa ceza alanına pas atması da artısıydı.

İlk yarıda duran topları kullanan Hadziahmetovic, tehlikeli ortalar yaptı. Eğer golcüler dediğim gibi becerikli olsalarda asist hanesi kabaracaktı.

Aboubakar, Cenk Tosun'la pozisyonlar buldu Beşiktaş bulmasına da vurdukları toplar ya auta gitti, ya da kalecinin üstüne.

Beşiktaş 40. dakikada sürpriz bir isimle öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak tribünlerin "Kartal gol gol gol" çağrısına cevap verdi.

İlk yarıda bir de futbol sahalarına da Beşiktaşlı taraftarlara da yakışmayan bir olayı belirtmeden geçemeyeceğim. Ankaragücü'nün bir kornerinde korneri atacak olan futbolcuya tribünden pet şişe atmak da nedir? Sonra o küfürler. Tribünde çocuklar ve kadınlar da var. Olmasalar bile yakışmadı. Hiç olmadı.

İkinci yarıya takımlar aynı kadrolarıyla çıktı.

İlk yarıda sık sık pozisyona giren, sadece birini değerlendirebilen Beşiktaş, ikinci yarıda ise çok kolay bir gol yedi. Hem de büyük hatalardan sonra. Önce Cenk'in pası kısa düştü, sonra Masuaku müdahele edemedi, top sekince Mert de çaresiz kaldı, Ali Sowe da boş kaleye yuvarladı: 1-1. Dakika 52'ydi.

Ama 54'te sahneye çıkan Aboubakar bu yarayı çabuk sardı. Nerede bu Aboubakar derken öyle bir gol attı ki. Kendi kendine pozisyon yarattı, Ankaragücü defansından sıyrıldı, kalecinin uzak köşesine de düzgün bir vuruş yaptı. Bu Aboubakar'ın 3. kez dönüşünden sonra attığı ilk goldü. Kısa süreliğine suskunluğa gömülen tribünler yine hareketlendi bu golden sonra.

59'da Şenol Güneş oyuna ilk müdahalesini yaptı. Salih'in yerine Tayfur'u aldı. Salih kötü müydü? Sanmıyorum. Bir gol atmıştı. Aboubakar'ın golünde de pas onundu. Herhalde vardır hocanın bir bildiği, taktikseldir! 2 dakika sonra Ankaragücü de buna Beridze Tasos değişikliği ile karşılık verdi.

Ankaragücü'nün beraberlik için daha açık futbola geçmesi sahada boşluklar oluşmasına yol açtı. Beşiktaş'ın uzun toplarla hızlı atak yapmasına yol açtı bu. Pozisyonlar yakalasa da bir sıkıntı var gibi. Gol vuruşu yapmakta zorlandılar yine. Ceza alanına girerken iyiydi ama son pas ve vuruşta sıkıntı vardı. Bunlarda Ankaragücü defansından Malcuit'in son andaki müdahalelerinin de payı vardı.

83'te ise Emre'nin bir anlık boşlukta nefis vuruşunu, aynı şekilde Mert'in nefis kurtarışını izledik.

84'te Maxim ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya girdi. 17 yaşındaki Semih'le birlikte. Cenk ve redmond çıktı. Hemen ardından Maxim'in nefis pasıyla Gedson ceza alanına girdi ama vuruşunu günün başarılı isimlerinden Gökhan kurtardı. Bu 8. kurtarışı oldu Gökhan'ın. Bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maç olmuş bu.

Son dakikalarda Beşiktaş'ın o panik hali döndü yine sahalara. Ankaragücü bir ara tek kale oynadı neredeyse. Oyuna girenler fark yarattı Ankaragücü'nde daha cesur gittiler Beşiktaş'ın üstüne. Arkada boşluklar da bıraktılar ama Beşiktaş çıkmakta zorlandı. Redmond'un oyundan alınmasının hata olduğu de çıktı ortaya bence.

Beşiktaş kazandı. Kazandı kazanmasına da son dakikalardaki panik futbolu bir büyük takıma hiç de yakışmadı. Uzatma dakikalarında iki de değişiklik yaptı Şenol hoca. Sanırım zamandan çalmak içindi bu. Hatta oyuncu değişikliğini bile nasıl bir karışıklık olduysa bir kaç dakikada güçlükle yapabildiler.