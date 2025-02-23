Feyza Civelek'in sözleri meslektaşlarını kızdıracak!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına katıldı.

Feyza Civelek, meslektaşlarından hangi isimlerden daha iyi olduğunu söyledi ve hangi ismin oyunculuğunu daha çok beğendiğini ifade etti. Ünlü oyuncunun verdiği yanıtlar sosyal medyada olay oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteri Feyza Civelek, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Civelek, programdaki 'meslektaşlarından hangi isimlerden daha iyisin' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Programın bir bölümünde 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımını cevaplayan Civelek'in sözleri dikkat çekti.

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Program sunucusu Ferit Ömeroğlu oyuncuları saydı, Feyza Civelek kendisinden daha iyi olan oyuncuları duyana kadar sessiz kaldı.

Ferit Ömeroğlu,"Buse Kahraman, Akasya Asiltürkmen, Ece Özdikici, Mina Demirtaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Meltem Akçöl, Sümeyye Aydoğan, Yağmur Yüksel, Nilsu Berfin Aktaş, Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, İlayda Alişan, Miray Daner, Özgü Namal, Hazal Kaya, Pınar Deniz" isimlerini saydı meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, Merve Dizdar ismini duyunca konuştu.

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Feyza Civelek, "Merve Dizdar'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum ve Merve Dizdar'ı özellikle seçmemin sebebi ise obsesif kompülsif, deli karakterini oynamayı çok istiyorum. Hayallerimden biri. Bir kör bir deliyi oynamak istiyorum. Merve Dizdar'ın bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Hayalimdeki rolü en iyi canlandırabilen en iyi kadın oyuncu diyebilirim." dedi.

"İSMİNİ DUYMAK İSTEMEDİKLERİM VAR"

Ferit Ömeroğlu, Merve Dizdar'a kadar saydığı isimler ile ilgili bir sorunu olup olmadığını sorunca Feyza Civelek'ten şaşırtan bir yanıt geldi.

Civelek, 'Aramın kötü oldukları var. Diğer isimlerden duymak istemediklerim, aramın kötü oldukları oldu.' diye konuştu.