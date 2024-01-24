Fiat’tan sıfır faiz fırsatı

Haber: Ercan Karaca

Markalar yeni yılda da kampanalara devam ederken bir kampanyada Fiat’tan geldi.

Kampanya kapsamında lansmandan günümüze 8 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdüren Egea’nın sedan gövde tipi 834 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabileceğini ifade etti.

Söz konusu kampanyada Egea Cross’a ise 957 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek. Satış kampanyasında, 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunduğu ifade edildi. Tercihini daha uzun vadeli ve daha yüksek krediden yana kullanmak isteyenler için 300 bin TL 24 ay vadeli yüzde 2,39 faizli krediden yararlanabildiği aktarıldı.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ 500E YÜZDE 0 FAİZ AVANTAJLA SATILACAK

Fiat’ın tamamen elektrikli modeli 500e, yeni yıla özel fiyatları ve 200 bin TL’ye 12 ay/yüzde 0 faiz fırsatıyla kampanyaya dahil olacak. Satış kampanyası kapsamında 500e hatchback gövde tipi 1 milyon 395 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyecek. Avantajlı fiyatlara ek olarak FIAT 500e satın alanlara 7,4 kW AC duvar tipi şarj istasyonu da hediye edilecek. Kurulumu ücretsiz olacak ve gerçekleştirilecek şarj istasyonu sayesinde, 500e kullanıcıları elektrikli araç keyfini kesintisiz olarak yaşayabilmenin keyfini çıkaracak.

Fiat 500 hibrit, 982 bin 200 TL’den başlayan satışa sunulurken, 500X SUV ise 1 milyon 492 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilecek.

PROFESSİONAL MODELİ DE YILA HIZLA BAŞLADI

Fiat, hafif ticari araç modellerinde de 2024'e fırsatlarla başladı. Kampanya süresince Ducato Scudo, Ulysse, Fiorino Cargo, Combi ve Doblo Combi modelleri avantajlı fiyatlarla sunulmakta. Kampanyayla, Fiorino ve Doblo modellerinde 200 bin TL 18 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı ile ödeme OLANAĞI sağlanırken, Scudo / Ulysse modellerinde 400 bin 18 ay yüzde 3,49 faiz oranı ve Ducato için 160 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatından yararlanılabilinecek.