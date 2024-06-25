Fidan Türkiye-Romanya-Polonya dışişleri bakanları toplantısına katılacak

Fidan yarın Polonya’ya gidiyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fidan'ın katılımıyla yarın yapılacak toplantı, Varşova'da 26 Haziran tarihinde düzenlenecek. Toplantıda, Temmuz ayında Washington'da yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, NATO'nun sınır bölgelerindeki güvenlik zorlukları ve üç ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi yolları masaya yatırılacak.

Ayrıca, toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi güncel konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin NATO Zirvesi'nden beklentileri çerçevesinde, savunma sanayii alanındaki yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurgulaması ve müttefiklerin daha önceki zirvelerde verdikleri taahhütlere bağlı kalmaları çağrısında bulunması öngörülüyor. Fidan, bu yaptırımların sadece ulusal savunma kapasitelerine değil, NATO'nun genel caydırıcılığına da zarar verdiğini belirtecek.

Terörizmle mücadelede NATO'nun uluslararası çabalara daha fazla katkı sunması gerektiğini ifade edecek olan Fidan, terörizm tehdidiyle mücadelenin, NATO'nun Güney kanadı ve Avrupa'nın güvenliği için kritik önem taşıdığını vurgulayacak. Ayrıca, Fidan'ın Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin daha etkin sağlanabilmesi için Türkiye'nin görüşlerini ve önerilerini paylaşması bekleniyor.

Toplantıda, Yunanistan ve Polonya başbakanlarının AB Komisyonu Başkanına yazdıkları mektupla ilgili olarak, AB finansmanıyla oluşturulması önerilen hava savunma kalkanının sakıncalarının Türkiye tarafından dile getirilmesi planlanıyor. 2012 yılında Romanya'nın önerisiyle başlatılan siyasi-askeri istişare mekanizması, dışişleri bakanları düzeyinde ilk kez 2016'da Varşova'da toplanmıştı. En son toplantı ise 27 Mayıs 2022'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmıştı.

Türkiye-Romanya ilişkilerine gelince, Romanya, Türkiye'nin Balkanlar'daki en büyük ticaret ortağı konumunda ve AB dışındaki en büyük ticaret ortağı da yine Türkiye. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son iki yılda 10 milyar doları aşmış ve 2025 yılı için 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor. Romanya, Türkiye'den üç Bayraktar TB2 SİHA sistemi satın alarak, Polonya'dan sonra bu sistemleri edinen ikinci AB üyesi ülke oldu.

Türkiye-Polonya ilişkileri açısından ise, 2023 yılı, iki ülke arasındaki Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünü işaret ediyor ve geçen yıl 10 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi hedefi 11 milyar dolara ulaşarak aşıldı. Ayrıca, yaklaşık 1,5 milyon Polonyalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Bakan Fidan'ın, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak ve mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar tartışılacak.