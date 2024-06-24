Hakan Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Putin ile yaptığı görüşmeden bahsederken de bahsederken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini, savaşın bölge ve dünyaya maliyetinin çok fazla olduğunu, savaşın büyüyüp yayılabileceğini söyledi.

Putin ile görüşmesinden bahseden Fidan, Putin’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını getirdiğini, Putin ile onları konuştuklarını, Rusya ile Suriye alanının fevkalade önemli olduğunu, ikili işbirliğinde enerji konularının önemli olduğunu ifade etti.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BÜYÜYÜP YAYILABİLİR"

Putin ile Ukrayna meselesini konuştuklarını belirten Fidan, “Biz durduğumuz yeri söyledik. Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir. Coğrafi, metodik olarak yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir. Çin ve Rusya seyahatinde şunu gördüm. Savaş başka yere sıçramadı ama dünyada bölümlenmenin daha arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, Çin ve İran’ın yapısal ortaklığa doğru gittiğini belirten Fidan, bunun savaşın meydana getirdiği bir yaygınlaşma olduğunu Ukrayna konusunda barışın esas olduğunu, Rusya'nın duruş belirlemesi gerektiğini ilettiklerini, nitekim 2 gün sonra Putin’in, Rusya'nın Ukrayna savaşını durdurma şartlarını madde madde sıraladığını söyledi.

Sayın Putin'in bunu dile getirmesinin önemli olduğunu belirten Fidan, “Bizim en büyük endişemiz savaşın devam etmesi. 500 binden fazla öldüğü ülkenin altyapısı ile yok olmak üzere olduğu. Savaşın Rusya'nın içine taşındığı durumdayız” ifadelerini kullandı.