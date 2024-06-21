AKP’de kimler Hakan Fidan’dan rahatsız? Günün kulisi geldi

Uzun yıllar MİT Başkanlığı yapan Hakan Fidan’ın genel seçim sonrası Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesi sonrası yaptıklarının AKP içinde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Kulislerden gelen son bilgilere göre, Fidan’ın siyasetteki yükselişi ve bakanlık içinde farklı bir istihbarat birimi kurması AKP içinde rahatsızlığa neden oldu. Rahatsızlığın özellikle saray ekibinde oluştuğu belirtiliyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, son köşe yazısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili oluşan rahatsızlığı yazdı. Babacan, Fidan’ın bakanlık içinde kendi istihbarat birimini kurduğunu belirterek, “Fidan’ın attığı adımları yakından izleyen AKP’liler olduğunu söyleyelim” dedi.

Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Asıl dikkat çeken düzenleme, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün adının, ‘İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ olarak değiştirilmesiydi. “Bakanlığın faaliyet ve görev alanına giren konulardaki istihbarat ihtiyacının karşılanması için ilgili istihbarat ve güvenlik kurumlarıyla ilişkileri yürütmek. Terörle mücadele, organize suçlar ve mali suçlar başta olmak üzere güvenlikle ilgili konularda bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları hazırlamak” olarak sıralanan amaç, çoğu siyasinin dikkatini çekti.”