FIFA Eyüpspor'a ceza verdi

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Eyüpspor'a ceza verdi
Trendyol Birinci Lig lideri Eyüpspor'a FIFA'dan ceza geldi.

FIFA, Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'a transfer yasağı verdi.

Eyüpspor Kulübü kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.00 Euro transfer bedeli taksidinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır."

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