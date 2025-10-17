MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim 2024’te düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada vatana ihanetten hüküm giyen terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın ‘umut hakkını’ kullanarak salıverilmesini ve DEM Parti grubunda konuşarak terör örgütünün kendisini feshettiğini açıklamasını önermişti.

Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti:

"Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. "

Bahçeli’nin bu çıkışı iktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği sürecin fitilini ateşlemişti.

Büyük tartışmalara neden olan süreçte terör örgütü kendini feshettiğini açıklayarak ‘sembolik’ olarak bazı silahları yakmıştı. Ancak PKK’lı teröristlerin silahlarını gerçekten bırakması henüz gerçekleşmedi.

Yeni açılım sürecinde en büyük tartışma ise eli kanlı terör elebaşı Öcalan’ın ‘Umut hakkını’ kullanma ihtimali üzerinde gerçekleşti. Öcalan, avukatları üzerinden yaptığı son açıklamada ‘Umut hakkı’ isteyerek, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” dedi.

Öte yandan yeni açılım süreci için kurulan komisyonun Öcalan’ı dinlemesi için ortaya çıkan talepler de tepkiyle karşılandı.

AKİT’TEN BÜYÜK PİŞKİNLİK

İktidara yakın Yeni Akit’in internet sitesinde çıkan bir haberde ise terörsitbaşı için ‘Umut hakkı’ isteyen tarafın muhalefetmiş gibi gösterilmeye çalışılması dikkat çekti. Öcalan’ın son açıklamasının yer aldığı haberde umut hakkının Altılı Masadan çıkmış gibi gösterildiği görüldü. Haberde Öcalan’a ‘Umut hakkı’ fikrini Altılı Masanın verdiği öne sürüldü. Akit, söz konusu haberi “Altılı Masa’nın dediğine geldiler! Öcalan’dan ‘umut hakkı’ hamlesi” başlığı ile yayınladı.

İktidar kanadı, 2023 seçimleri öncesi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan Altılı Masanın Öcalan’ı serbest bırakacağını iddia ederken söz konusu iddia iktidara yakın medya tarafından muhalefete karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanılmıştı.

Aslında MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin fikri olan hamlenin sanki muhalefet tarafından öne sürülmüş gibi gösterilmesine ‘Pişkinliğin böylesi’ yorumu yapıldı.