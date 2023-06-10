Fikret Kuşkan'a İtalya'dan büyük ödül

Editör: Özlem Ceren ÇİMEN

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan "Roza" filmi, İtalya'da düzenlenen OraFest Uluslararası Film Festivali'nde Fikret Kuşkan'a En İyi Aktör ödülünü getirdi.

Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan "Roza" filminin festival yolculuğu başladı.

Yapımı Akiz Yapım’a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme aldı.

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını aktaran "Roza" filmi için sevindirici haber İtalya’dan geldi.

İtalya’nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen OraFest Uluslararası Film Festivali 3-7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. "Roza" filmindeki performansıyla usta oyuncu Fikret Kuşkan En İyi Aktör ödülüne layık görüldü.