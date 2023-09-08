Fikret Kuşkan da İstanbul'u terk ediyor. Yerleşeceği yeri açıkladı

Bodrum Türk Filmleri Haftası için yapılan basın toplantısına Bodrum’da yaşayan oyuncular da katıldı. Babam ve Oğlum, Dönersen Islık Çal, Mucize gibi pek çok başarılı yapımda yer alan oyuncu Fikret Kuşkan toplantıda aldığı bir kararı da açıkladı.

Bodrum Türk filmleri Haftası basın toplantısında Bodrum’a yerleşme kararı hakkında konuşan Fikret Kuşkan şunları söyledi:

“4-5 yıldır planladığımız bir şeydi. İstanbul fazla büyüdü o yüzden ailem ve benim için çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Burası bizim için sakin bir liman” dedi.

Ceylan Ertem, Gizem Karaca, Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de son dönemde İstanbul'dan gitmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Survivor Aleyna da geçtiğimiz günlerde deprem korkusu yüzünden Berlin'de yaşayacağını açıklamıştı.

