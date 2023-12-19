Fikret Mualla'nın bu eseri 4.5 milyon TL'ye satıldı

Türkiye’nin en önemli müzayede evlerinden Artam yılı rekorla kapattı. Artam Antik AŞ.'nin önceki gün online olarak gerçekleştirdiği 389. Müzayede Modern ve Çağdaş Tablolar müzayedesinde 330 adet eser satışa çıktı.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, müzayedede Fikret Mualla'nın Dr. Rene Monteux'a hediye olarak yaptığı 51x63 boyutlarındaki 1963 tarihli "Le 14 Juillet" adlı eser KDV ve komisyon dahil 4.5 milyon liraya alıcı buldu.

Sanatçının "Scene de Marche" adlı 900 bin liradan satışa çıkan bir diğer eseri de 4.4 milyon liraya satıldı.

Bu sonuçlara göre Artam Müzayede Evi'nde 2023 yılında gerçekleşen müzayedelerde satış rekoru kıran ilk 5 eserin 3'ü Fikret Mualla'ya ait oldu.

FİKRET MUALLA KİMDİR?

Fikret Mualla Saygı, 1903'te İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Okulu'nda ve daha sonra bir süre Galatasaray Lisesi'nde okudu.

Fikret Muallâ , mühendislik eğitimi için gittiği İsviçre'den Almanya'ya geçti; Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde Arthur Kapmpf 'ın öğrencisi oldu. 6 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra Paris'e geldi, sanat çevreleriyle tanıştı ve İstanbul'a döndü. Bu yıllarda resimle olduğu kadar edebiyatla da ilgiliydi.

Fikret Mualla, dışavurumcu ve fovizm akımından eserleriyle ünlüdür. İstanbul'da varlıklı bir ailenin çoçuğu olarak doğdu ama bunun avantajını hiç yaşayamadı, hayatı hep ızdırap dolu geçti.

Fikret Mualla'nın başlıca eserleri arasında Oturan Adamlar, Kafe, Marsilya'da Fransız İşçileri Bir Kahvede, Haliç ve Süleymaniye, Paris'te Bir Sokak, Baloncu ve Balıkçı sayılabilir.