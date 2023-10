Fikret Orman'dan Çebi'ye çok ağır sözler. Kavgada söylenmez

2012-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta başkanlık yapan Fikret Orman, katıldığı bir sosyal medya kanalı olan Haber 1903'teki programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Orman, Siyah Beyazlı Kulübün şimdiki başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında da gündem yaratacak ifadeler kullandı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

-Beşiktaş'ın bir sahibi yok. Şu anda beni en çok rahatsız eden konu bu. ortaya bir seçim tarihi konmuş. Biz şu an ekim ayındayız. 19 Aralık'a konmuş. Niye 19 Aralık? Neden hemen seçim değil? Hem ben olağanüstü seçime birkaç defa gittim. "Benle alakalı olan dedikodular var. Hemen seçim sandığını koyalım. Yüreği olan varsa hodri meydan" dedim. o gün aday olduğumu anlattım ve neden seçimi de yaptığımı söyledim. O zaman seçimi yaptık ve kazandık. Fakat seçim tarihini açılarken de nedenini de açıkladık. İkinci seferinde de dedim ki "Ben Beşiktaş'a hizmet için geldim. Faydalı olmak için geldim ama benim mevcudiyetimin bu kulübe zarar verdiğini görüyorum" dedim. Beklentiler ve dedikodular öyle bir raddeye gelmişti ki; Ben çalışmak için değil ayrılmak için burada bulunuyordum. Beşiktaş'ın bundan zarar göreceğini hissettim ve hemen seçim kararı aldım. 26 günde de gittik. Benim ibram var. O senin stratejin. Beşiktaş'ın ibrası değil, yönetimin ibrası. Peki niye 19'u? İbrayı koy, ertesi gün dene. Gelenler nereden geliyorlarsa gelsin katılsınlar seçime. Yap hemen kısa sürede. Bu süreç içerisinde aday olanlar aday olsun. Çıksınlar kendilerini ilan etsinler. Onun üzerine seçimden sonra da çalışmaya başlasınlar. Şu an Çebi'nin tanımadığı Burak Yılmaz hocanın üzerinde takımın yükü var. Bütün yük onun üzerine yıkıldı. Zamanımda Burak'a "hırsız" diye bağırıyorlardı. Şimdi kurtarıcı oldu. Beşiktaş, bu sezon böyle giderse UEFA kupalarına katılamayacak. Bu kayıpların arkasında da pek çok kayıp oldu. Marka değeri vs. Eğer yine aday olmak istiyorsan çık ol. Çebi "Galatasaray maçını kazanırsam aday olacağım" diyor. Bir maça mı bakıyor adaylık? Herkesin kafasında bir hesap, kitap. Bence Beşiktaş'ın en vahim tarafı camiadır. Beşiktaş'ın bir sahibi yok mu ya? Beşiktaş'ın eski yöneticileri, abileri, kaptanları yok mu? Çıkıp kimse demiyor mu?

-Onun Beşiktaş'a başkan olması bir hata. Yani benim yanımdayken "Fikret Orman, hiçbir şey yapmıyor. Ben yapıyorum. Bütün kulübü ben yönetiyorum" diye herkesi kandırıyordu. Başkan olduğu günden itibaren de "Geçmiş ile alakalı bir bilgim yok. O bir şey yapmıyordu." Hata, onun başkan olması. Ne yaptı diyecek olursan hiçbir şey yapmadı. Transferleri bilmeyen adamlarla yapıyor. Çünkü kendisi bilmiyor. Ben Larin'i görmek için iki gün içerisinde Los Angeles'a gittim. Futbolu bileceksin. Bir bilgi birikimin olacak. Hiçbir iş yapmadan, sadece ve sadece şansa binaen, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş geldi. Ne yaptın arkadaş? Bir tane göster. Kendi resmin hariç duvara astığın bir tane resim göster. Marka değerinle alakalı bir tane bir şey göster. Benim zamanımdaki Beşiktaş, dizilerde replik olmuştur. Hatta ben zamanında bir dizide de oynadım. Onlar kendiliğinden mi oluşuyordu? Doğaçlama mı bunlar oluştu? Hayır. Metin yazarlarının çoğu Beşiktaşlıdır. Bütün sanatçılar maçlarımıza geliyorlardı. Onlar doğaçlama mı geliyorlardı? O senaryoyu kuran ekipte bir lider vardı. En çok neye üzüldüm biliyor musun? Beşiktaş, Galatasaray ile maç yaptı. Benim zamanımda yendik de yenildik de. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Yürüyüş yapıyorum sabah. Maç öncesi Beşiktaş formalı birisi sokakta yürümüyor. Galatasaray formalılar vardı. Bu biraz başarıyla orantılı olabilir ama biz Beşiktaşız. İyi günde de kötü günde de yanında olmak lazım. Eskiden İstanbul'un her kesiminde Beşiktaş formalı insanlar vardı. Ben mesela ne yapıyordum? Haşmet Bediikürüm ve Reha Muhtar'a Beşiktaşlı bir şeyler gönderirdim. Marka değeri dediğimiz şey iğne ile kuyu kazarak oluşuyor. Zannediyorlar ki bu Allahtan olacak bir şey. Hadi oluşturun. Benim zamanımda basketbol maçlarında "Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir" diye tezahürat yapıyorlardı. Bizim dönemimizde Basketbolda 4 kupa kazandık ya. Burak Yılmaz, benim olduğum zaman penaltı atarken tribünden hırsız diyorlardı. Şimdi o kişi Beşiktaş'ın hocası. Beşiktaş'a büyük zararlar verdiler. İnşallah onları telafi ederler.

-Ben kimseyi önde görmüyorum. Hepsi birbirinden değerli adaylar. Ben az önce bir şey söyledim. "Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu zaman ben gelirim" dedim. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı yok. Onca başkan adayı var. Hatta bazılarının başkanlık yapması lazım.