Filede şampiyonluk son maça kaldı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu play-off finali 4. maçında Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye taşıdı.

Filede şampiyonluk son maça kaldı

Ziraat Bankkart'ın iyi başlamasına rağmen 22-22 eşitliği sağlandığı ilk seti, Halkbank 25-23 galip geldi.

2. sette Ziraat Bankkart, 9-9'da skoru eşitledi. Halkbank, yeniden iyi oynayarak seti 25-20 kazandı ve 2-0 yaptı.

3. sete de iyi başlayan Halkbank, karşısında oyunda dengeyi kuran Ziraat Bankkart, seti 25-19 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Halkbank, iyi oynadığı seti 25-16 aldı ve rakibini 3-1 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye yaptı.

Ligde sezonun şampiyonunu belirleyecek 5'inci karşılaşma, 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Ziraat Bankkart: 1 - Halkbank: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Juantarena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Nimir (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç)

Setler: 23-25, 20-25, 25-19, 16-25

Süre: 117 dakika (31, 30, 31, 25)



Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması Spor
Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu Güncel
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı Spor
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti Dünya
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü Yaşam
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi Güncel
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi