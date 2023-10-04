Filenin Efeleri'nden üst üste üçüncü mağlubiyet. Japonya'ya diş geçiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden milliler, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Filenin Efeleri'nden üst üste üçüncü mağlubiyet. Japonya'ya diş geçiremedi

Editör: Ufuk Cingöz

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda Filenin Efeleri, 4. maçında Japonya ile mücadele etti.

Maçı 3-0 kaybeden Efeler, grupta üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Turnuvaya 3-1'lik Sırbistan galibiyeti ile başlayan milliler, daha sonrasında Slovenya'ya 3-0, ABD'ye ise 3-1 mağlup olmuştu.

MÜCADELENİN SET SAYILARI
1. SET 25-15 Japonya
2. SET 25-20 Japonya
3. SET 25 19 Japonya

Filenin Efeleri'nin kalan maçlarının programı şu şekilde;

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Merdan Yanardağ'ın 7.5 yıl hapsi isteniyor. Yeniçağ muhabiri Tolga Şahin adliyeden bildiriyor Gündem
Merdan Yanardağ'ın 7.5 yıl hapsi isteniyor. Yeniçağ muhabiri Tolga Şahin adliyeden bildiriyor
Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi Spor
Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi
Tokat'ta deprem Gündem
Tokat'ta deprem
Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı geliyor Gündem
Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı geliyor
Türk Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği Sağlık
Türk Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği
Kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı nasıl yapılır? Gündem
Kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı nasıl yapılır?
Türk mitolojisinde Burça Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Burça Han kimdir?