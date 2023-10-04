Filenin Efeleri'nden üst üste üçüncü mağlubiyet. Japonya'ya diş geçiremedi

Editör: Ufuk Cingöz
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda Filenin Efeleri, 4. maçında Japonya ile mücadele etti.
Maçı 3-0 kaybeden Efeler, grupta üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Turnuvaya 3-1'lik Sırbistan galibiyeti ile başlayan milliler, daha sonrasında Slovenya'ya 3-0, ABD'ye ise 3-1 mağlup olmuştu.
MÜCADELENİN SET SAYILARI
1. SET 25-15 Japonya
2. SET 25-20 Japonya
3. SET 25 19 Japonya
Filenin Efeleri'nin kalan maçlarının programı şu şekilde;
6 Ekim Cuma:
04.00 Türkiye-Finlandiya
7 Ekim Cumartesi:
04.00 Türkiye-Mısır
8 Ekim Pazar:
07.00 Türkiye-Tunus