Filenin Sultanları ABD'yi geçemedi

A Milli Takımımız ABD'yi salladı ama yıkamadı.

Filenin Sultanları ABD'yi geçemedi

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Antalya etabı dördüncü maçında Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın dördüncü maçında ABD'ye 3-2 yenilerek Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, ilk sete istediği performansla başlayamadı.
Rakip oyuncuların etkili oyunu ile ilk dakikalarda 8-3 mağlup duruma düşen Türkiye, taraftarın da desteğiyle bu dakikadan itibaren oyunda dengeyi kurdu. Çekişmeli geçen ilk seti ABD, 25-22 kazanarak durumu 1-0 yaptı.
"Filenin Sultanları" etkili başladığı ve büyük bölümünü önde götürdüğü ikinci setin sonlarında istediği oyunu sergileyemeyince sahadan 25-22 mağlup ayrılarak 2-0 geriye düştü.
Üçüncü sette etkili bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, seti 25-22 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.
Dördüncü seti de Ebrar Karakurt ve Vargas'ın üst üste sayılarıyla önde götüren Türkiye, seti 25-11 kazanarak skoru 2-2 yaptı.
Son sette rakibin etkili oyununa karşılık veremeyen Türkiye, seti 15-9, maçı da 3-2 kaybetti.
Öte yandan, karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek salonu dolduran seyirciler, müsabaka boyunca "Filenin Sultanları"na desteğini sürdürdü.

Karşılaşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de izledi.
Salon: Antalya
Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn)
ABD: Skinner, Hancock, Rettke, Butler, Drews, Lanier (Justine, Brooke, O'Neal)
Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, (Gizem Orge, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Kübra Akman)
Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 11-25, 15-9
Süre: 158 dakika

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