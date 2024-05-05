Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı Kafa Spor Youtube kanalına konuk oldu.

Burada Hull City’nin 2 günlük yaşantısını gösteren Ilıcalı antrenman tesislerini ve stadyumun kapılarını kameralara açtı.

Milli oyuncularımız Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür ile girdiği diyaloglar seyircileri güldürürken bambaşka bir detay gündem oldu.

Acun Ilıcalı’nın videoada giydiği montun fiyatını öğrenenler şaşkına döndü.

Burberry markasına ait olan montun şuan ki fiyatının 71 bin 900 TL olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim" demişti.