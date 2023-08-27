Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi.
Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Sultanlar, adını çeyrek finale yazdırdı.
Grubunu kayıpsız bitiren Milliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 12 maça çıkardı.
Filenin Sultanları'nın rakibi, bugün 21.00'de oynanacak Almanya-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.
SET SONUÇLARI
1. SET 25-22 (Türkiye)
2. SET 25-16 (Belçika)
3. SET 25-15 (Türkiye)
3. SET 32-30 (Türkiye)