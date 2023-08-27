Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Sultanlar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Grubunu kayıpsız bitiren Milliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 12 maça çıkardı.

Filenin Sultanları'nın rakibi, bugün 21.00'de oynanacak Almanya-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.

SET SONUÇLARI

1. SET 25-22 (Türkiye)

2. SET 25-16 (Belçika)

3. SET 25-15 (Türkiye)

3. SET 32-30 (Türkiye)

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