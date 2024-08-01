Filenin Sultanları Dominik'i darmaduman etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız olimpiyattaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları ilk seti sürpriz bir şekilde 21-25 geride kapattı.

İlk sette alınan sürpriz sonucun ardından kendine gelen Filenin Sultanları ikinci seti 25-18 kazandı ve maçta beraberliği buldu.

İkinci setin kazanılmasıyla birlikte iyice kendini bulan milliler, 3. seti 25-22 dördüncü seti ise 25-15 kazanarak maçtan galip ayrıldı.

VARGAS 31 SAYI ATTI

31 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olan Melissa Vargas her zaman olduğu gibi bugün de kendini eleştirenlere en güzel cevabı sahada verdi.

ÇEYREK FİNAL GARANTİ

Bu sonuç ile birlikte millilerimiz C Grubu’nda çıktığı iki maçtanda galibiyetle ayrılarak çeyrek finali garantiledi.

İTALYA KARŞISINDA LİDERLİK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Millilerimiz gruptaki son maçına 4 Ağustos Pazar günü İtalya karşısında çıkacak. Karşılaşmayı kazanan taraf grubu lider olarak tamamlayacak.