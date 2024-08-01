Milli Takıma Paris'te yapılan büyük haksızlığı açıkladı

Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında takım sporlarında voleybol ile ön planda…

Voleybolda son yılların en başarılı ülkesi olarak dünyada büyük sükse yapan “Filenin Sultanları”ndan tüm Türkiye olarak büyük bir beklenti içerisindeyiz…

Çünkü, bütün ülkeyi başarıya ve kendilerini alkışlattırmaya alıştırdılar…

Ülkemizin kulüpler düzeyindeki başarısı, Sultanların son dünya ve Avrupa şampiyonluğu ünvanını elinde bulundurması birilerini fazlasıyla rahatsız etmiş olsa gerek!

Şöyle bir geçmişe baktığımızda A Milli takım seviyesinde hele ki olimpiyatlar düzeyinde hiçbir müsabakamızı sabahın erken saatlerinde oynamamışız…

Saat farkı farklı olan ülkeler hariç…

Amerika gibi, Avustralya gibi…

Paris’te Grubundaki ilk maçını Hollanda karşısında sabahın köründe oynayan “Filenin Sultanları” sanki cezalandırılıyor!

Sadece Hollanda maçı değil, bugün 3-1 mağlup ettiğimiz Dominik Cumhuriyeti maçını da sabahın köründe oynadık…

Gruptaki son maçımız olan İtalya maçını da yine sabahın köründe, yani saat 09.00’da oynayacağız…

Maçı anlatan Kerem Öncel’de bu konudaki rahatsızlığını vurguladı…

El insaf yani….

Kime sorsak bu saatte maç oynanır mı diyor!..

Bu saatteki bir maça oyuncular kaçta hazır olacak?

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha kahvaltılarını yapmadan maçlara hazırlanmak, inanın kolay değil…

Türkiye’de minikler şampiyonalarında bile o saatlerde maç oynanmıyor…

Ama her şeye rağmen bu grubu istediğimiz şekilde bitireceğiz…

Bundan adım gibi eminim…

Çünkü bu takım gerçek oyununu sahaya yansıttığında, taraftarının desteğini hissettiğinde yenemeyeceği rakip yok….

Aynen bugün olduğu gibi.

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UYKU SERSEMLİĞİ İLE İLK SETİ KAYBETTİK

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, sabahın köründe maça çıkan “Filenin Sultanları” uyku mahmurluğu ile ilk seti 21-25 kaybetttiler…

Sonrasında ise ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-21 ve son seti de 25-15 kazanan voleybolcularımız, Pazar günü yine aynı saatte oynanacak İtalya maçına hazırlanacaklar…

1 saat 45 dakika süren müsabakayı 3-1 kazanan “Filenin Sultanları”

çeyrek final yolunda önemli bir adım attı…

Hollanda karşısında yaşadığımız savunma sıkıntısını Dominik Cumhuriyeti karşısında da ilk sette de yaşadık…

Rakibimiz bize göre hücumlarda daha fazla varyasyonla oynadı…

İlk sette hiç alışagelmiş bir oyun ortaya koyamadık ve seti kaybettik… Dominik Cumhuriyeti, ikinci sette oyun disiplininden kopunca, bizimkiler, özellikle bloklarda etkili bir oyun ortaya koyarak, bu seti 25-18 kazandılar…

Burada Vargas yine sayı yükümüzü çeken sporcu olarak ön plana çıktı…

Kadroya dahil edilen Zehra Güneş savunmada takımımıza katkı sağladı…

İkinci seti kazanan Millilerimiz, yorulan ve oyun disiplininden uzaklaşan Dominik karşısında 3 ve 4. Setleri de rahatça kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı…

“Filenin Sultanları” kürsüye çıkma noktasında son derece kararlı olduklarını bir kez daha göstermiş oldular.