TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için çarpıcı bir karara imza attı. Federasyon, İtalyan çalşıtırıcının maaşına zam yaptı.

A Milli Takım'ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella'nın yıllık 1,8 milyon euro olan sözleşmesini 2,2 milyon euroya yükseltti.

Kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen İtalyan teknik adam vatandaşlık almaktan büyük gurur duyacağını söylemişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce de söylediği "Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız" sözünü Gürcistan karşılaşmasından sonra da tekrarladı.

Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
