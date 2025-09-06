Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!

Kaynak: AA
Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!

Paris Saint-Germain Teknik Direktöür Luis Enrique talihsiz bir bisiklet kazası geçirdi. İspanyol teknik adamın köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

Süper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyorduSüper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyordu

2952e320-8a9a-11f0-b391-6936825093bd.jpg

Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ​​ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır." denildi.

PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Lionel Messi'den veda sözleri!Lionel Messi'den veda sözleri!

Cengiz Ünder'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!Cengiz Ünder'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sözleşmesine özel madde!Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sözleşmesine özel madde!

Son Haberler
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var
Doğanın şifalı kökü! Zencefil Nedir? Nasıl kullanmalı?
Doğanın şifalı kökü! Zencefil Nedir? Nasıl kullanmalı?
Aydın'ın düşmandan kurtuluşunun 103. yıldönümü
Aydın'ın düşmandan kurtuluşunun 103. yıldönümü
Görünmez düşman! Akciğer kanseri tehlikesi kapıda
Görünmez düşman! Akciğer kanseri tehlikesi kapıda
Teröristbaşı Öcalan, Türkiye'de yaşanacak büyük tehlikeyi açıkladı! Örneklerini de tek tek saydı...
Teröristbaşı Öcalan, Türkiye'de yaşanacak büyük tehlikeyi açıkladı! Örneklerini de tek tek saydı...