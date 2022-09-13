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Filenin Sultanları Sırbistan'ı mağlup etti

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:33
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Filenin Sultanları'ndan Sırbistan karşısında zafer

Filenin Sultanları Sırbistan'ı mağlup etti
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk maçında İtalya'yı 3-1 yenen milliler, ikinci maçta karşılaştığı Sırbistan'ı da 25-22, 25-22, 23-25, 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

YARIN RAKİP POLONYA
Milli takım, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.00'de Polonya ile karşılaşacak.

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