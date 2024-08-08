Filenin Sultanları'nın nasıl tarih yazacağını açıkladı

Önce inandılar…

Sonra ter döktüler…

Sonunda da emeklerinin karşılığını alarak, Paris’in yolunu tuttular…

Aşık Veysel’in, “uzun ince bir yoldayım” dediği gibi, bazen “gece” gittiler, bazen “gündüz” ama, alınlarının teriyle de hedefe ulaştılar…

Tabii ki, bulundukları konuma gelmeleri kolay olmadı…

Gül bahçelerinden değil, dikenli yollardan geçerek geldiler!

Kendilerinin yanındaymış gibi “şov” yapanlara, “sahte” tebriklere, “uzaktan uzağa selamlara” hiç aldırış etmeden, daha da önemlisi doğru bildikleri yoldan da şaşmadan, kendilerine samimi davranan, alkışlayan ve dua eden insanlarla yürüdüler engeli çok olan bu yolu…

“Filenin Sultanları”nın gözlerindeki kararlılık, oyunun içindeki kazanma inancı, maç sonrasında da, haklı olarak yaşadıkları ve Türk Milletine yaşattıkları gururun paha biçilmez olduğunu dünyaya haykırdılar…

Daha ne yapsınlar…

Hele de Çin ile oynanan son maçın karar setinin 15. Sayısını alan Elif Şahin’in plasesi ile dünyayı ayağa kaldırdık…

Herkes pas vermesini beklerken, o nasıl bir plaseydi ki, koskoca Çin’i yerle bir etti!

Deyim yerindeyse, “sağ gösterip, sol vurmak” buna denir.

*

Filenin Sultanları, Olimpiyatlarda ilk kez normal bir saatte İtalya ile karşı karşıya geldiler…

Tribünlerin tıklım tıklım olduğu maçta İtalya’nın en etkili oyuncusu Egonu olarak göze çarptı…

İdeal kadromuz ile sahada yer aldık ve maça takım savunması ile başladık…

Köşe oyuncularımızla sayılara Eda ortadan destek verdi. İtalya Sylla ve pasör Orro ile iyi oyun ortaya koydu…

Karşılıklı sayılarla geçen setin son bölümünü az hatayla oynayan İtalya 25-21 ile 1-0 öne geçti…

İkinci set biraz daha toparlanmış görünsek de saha içindeki koordineyi bir türlü sağlayamadık…

İtalya savunmada ve hücumlarda Andrapova ile istediği ritmi yakaladı ve setin son bölümüne önde girdi ve 25-19 ile skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sette toparlandık…

Bloklar yapıp ortadan ve kenar hücumlarından sayılar bulduk…

Egonu İtalya’yı maçta tutan oyuncu oldu…

Gizem yine arka alanda toparlayıcı olarak göze çarptı... Sultanların etkili silahı Ebrar bu maçta sahada yoktu desek abartmış olmayız…

Derya-Meliha ikilisi sayı üretmeye yardımcı oldu…

2-3 sayılık fark yapan Milli takımımız setin son bölümünde hücumları aynı bölgeden yapınca İtalya savunmasına takıldı… Bu seti de 25-22 kazanan İtalya maçtan 3-0 galip ayrılarak finale adını yazdırdı…

Cumartesi Brezilya ile tarihimizde ilk kez bronz madalyaya ulaşmak için mücadele edeceğiz…

Özetlersem; Filenin Sultanları çok istedikleri altına belki uzanamadılar, ama en azından bir bronzla gönlümüzü alabilirler.