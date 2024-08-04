Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya. Liderlik maçı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya. Liderlik maçı başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile karşılaşıyor. Kazananın grubu lider bitireceği maç başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da yapılacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

LİDERLİK MÜCADELESİ
Üst turu garantileyen iki takım, grup liderliği için savaşacak.

Maçı kazanan, grubu lider bitirecek.

İLK 6'LAR ŞU ŞEKİLDE
Elif Şahin - Melissa Vargas
Hande Baladın - İlkin Aydın
Eda Erdem - Zehra Güneş
Gizem Örge (L)
İTALYA
Orro - Egonu
Sylla - Bosetti
Danesi - Fahr
De Gennaro

SANTARELLI EŞİNE KARŞI
Türkiye'nin antrenörü Daniele Santarelli, İtalya Milli Takımı'nda oynayan eşi Monica de Gennaro'ya karşı sahaya çıkacak.

Çift, Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele etmişlerdi.

Bu kez parkede birbirlerine rakip olacak.

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